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Кремль считает финансовую систему России абсолютно стабильной

18:30, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
18:30, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Москва\n#Дмитрий Песков\n#рубль\n#финансы и деньги\n#доллар
Фото: wikipedia.org
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Песков заявил, что это так, несмотря на изменчивость курса рубля.

Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на изменчивость курса рубля, финансовая система в стране абсолютно стабильна. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна», — отметил Песков.

Напомним, что курс рубля на прошлой неделе слабел из-за анонсированных антироссийских санкций США. Но потом стабилизировался.

17 августа с утра курс рубля падает. По состоянию на 13:00, доллар 67,55 рублей, евро до 76,87 рублей.

18:30, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Москва\n#Дмитрий Песков\n#рубль\n#финансы и деньги\n#доллар

 

 

 


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