Кремль считает финансовую систему России абсолютно стабильной

Песков заявил, что это так, несмотря на изменчивость курса рубля.

Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на изменчивость курса рубля, финансовая система в стране абсолютно стабильна. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна», — отметил Песков.

Напомним, что курс рубля на прошлой неделе слабел из-за анонсированных антироссийских санкций США. Но потом стабилизировался.

17 августа с утра курс рубля падает. По состоянию на 13:00, доллар 67,55 рублей, евро до 76,87 рублей.