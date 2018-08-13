Милонов предложил ввести обозначение для «не мясных» колбас

Предложение касается колбас, в составе которых содержится менее 50% мяса.

Москва. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил запретить называть колбасу, которая только на половину состоит из мяса – колбасой. Как пишет «Пятый канал», депутат советует использовать термин «имитация колбасного изделия».

Милонов объясняет предложение тем, что слово «колбаса» вводит покупателя в заблуждение. Так как под этим словом в составе продукта подразумевается мясо, но на деле его там или мало, или совсем нет.

Кроме того, депутат считает, что на газированных напитках необходимо писать предупреждения, о том, что продукт на 100% состоит из химии и может навредить здоровью.

В итоге политик попросил министра промышленности России Дениса Мантурова рассмотреть предложения, чтобы в дальнейшем внести изменения в нормативно-правовые акты страны.