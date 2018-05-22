Его кандидатуру поддержали 264 депутата Госдумы.

Москва. Алексей Кудрин возглавил Счетную палату России. Его назначение обсуждалось на очередном заседании Госдумы во вторник, 22 мая.

Так, во время голосования его кандидатуру на пост председателя Счетной палаты поддержали 264 депутата. «Против» высказались 43 парламентария. Столько же «воздержались». Таким образом, Алексей Кудрин стал во главе контрольно-счетной палаты.

На этом посту он сменил Татьяну Голикову. Она сложила полномочия председателя Счетной палаты России в середине мая. Тогда сообщалось, что Голикова может войти в новый состав правительства.

Отмечается, что нового главу российской контрольно-счетной палаты назначает Госдума по предоставлению главы государства. Согласно федеральному закону «О Счетной Палате», Алексей Кудрин будет занимать должность председателя в течение шести лет.