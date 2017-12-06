Об этом сообщил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Москва. Совет Федерации запретил СМИ-иноагентам присутствовать на заседаниях Верхней палаты Федерального собрания. Такое решение одобрил комитет по регламенту, пишут Известия.ру.

По информации СМИ, общественности об этом рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, представителям таких изданий и агентств будет запрещен проход в здание палаты.

Он отметил, что эта мера стала ответным шагом на ограничение доступа российских журналистов в конгресс США.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил Минюсту вести реестр СМИ-иноагентов. В него буду вноситься средства массовой информации, получающие финансирование из-за границы.