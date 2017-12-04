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      Путин поручил Минюсту вести реестр СМИ-иноагентов

      14:27, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      14:27, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      210
      0
      #Владимир Путин\n#СМИ\n#США\n#свобода слова\n#иностранные агенты
      Фото: kremlin.ru
      210
      0

      Указ об этом за подписью главы государства уже вступил в силу.  

      Москва. Министерство юстиции России будет вести реестр иностранных СМИ, признанных иностранными агентами. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации

      Указ вступил в силу 2 декабря. В нем Минюсту предписывается вести реестр иностранных агентов, в том числе СМИ. Включать в него те или иные зарубежные масс-медиа поручено также министерству юстиции. 

      Напомним, в середине ноября Госдума приняла закон, позволяющий относить к числу иностранных агентов средства массовой информации. Таковыми могут признать СМИ, получающие финансирование из-за границы.   

      Ранее Минюст США потребовал зарегистрировать в качестве иноагента российский телеканал RT America.

      14:27, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      210
      0
      #Владимир Путин\n#СМИ\n#США\n#свобода слова\n#иностранные агенты

       

       

       

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