Путин поручил Минюсту вести реестр СМИ-иноагентов

Указ об этом за подписью главы государства уже вступил в силу.

Москва. Министерство юстиции России будет вести реестр иностранных СМИ, признанных иностранными агентами. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу 2 декабря. В нем Минюсту предписывается вести реестр иностранных агентов, в том числе СМИ. Включать в него те или иные зарубежные масс-медиа поручено также министерству юстиции.

Напомним, в середине ноября Госдума приняла закон, позволяющий относить к числу иностранных агентов средства массовой информации. Таковыми могут признать СМИ, получающие финансирование из-за границы.

Ранее Минюст США потребовал зарегистрировать в качестве иноагента российский телеканал RT America.