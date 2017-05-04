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      В России готовят аналог грин-карты

      10:20, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      10:20, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      119
      0
      #Россия\n#работа\n#Минкомсвязи\n#проект\n#нелегалы
      Фото: twitter.com/inforesist
      119
      0

      «Карта соотечественника» предоставит возможность русскоговорящим иностранцам право легально жить и работать в России.

      Москва. Министерство связи и массовых коммуникаций России предлагает ввести с 2019 года аналог грин-карты – «Карту соотечественника». С ее помощью высококвалифицированные иностранцы российского происхождения, владеющие русским языком, получают возможность легально жить и работать на территории России, сообщают «Известия».

      Проект описан в программе «Цифровая экономика», которая направлен на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития.

      Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что введение «Карты соотечественника» будет полезно для России, но ее эффективность была бы выше при более раннем внедрении.

      Президент портала SuperJob Алексей Захаров полагает, что в США обладателями грин-карты становятся низкоквалифицированные работники. Если профессионал захочет, он нелегально приедет и найдет работу, а работодатель поможет легализовать нахождение специалиста в стране.

      В начале 2017 года депутат Госдумы Владимир Сысоев упоминал законопроект, в котором используется понятие «карта русского». Она предоставляет ряд привилегий – работу в России, бесплатную учебу, медпомощь и другое. Стать обладателями «карты русского» могли быть бывшие граждане СССР или их родственники.

      В настоящее время законопроект не внесен в Госдуму.

      10:20, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      119
      0
      #Россия\n#работа\n#Минкомсвязи\n#проект\n#нелегалы
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