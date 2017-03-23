Российская певица Юлия Самойлова поедет на «Евровидение-2018»

Она планирует участвовать в конкурсе в следующем году «вне зависимости от места проведения».

Москва. В среду, 22 марта, Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года. Решение было принято на основании того, что певица незаконно посещала Крым, пишет «Интерфакс».

Позднее на Первом канале было объявлено, что певица будет представлять Россию в конкурсе «Евровидение» в следующем году «вне зависимости от места проведения».

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что разочарован решением властей Украины по Самойловой. Оргкомитет заявил, что попробует добиться участия всех конкурсантов.

Министерство иностранных дел России заявило, что решение Киева полностью политическое и не учитывает интересы обычных зрителей.