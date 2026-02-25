Для инвесторов, стремящихся получить ВНЖ за инвестиции, Греция и ОАЭ – два востребованных, но принципиально разных направления. Если ваша ключевая цель – безвизовый Шенген, инвестиции в недвижимость у моря и паспорт Евросоюза в перспективе, то греческая программа будет приоритетной. Если в фокусе бизнес-среда, нулевые налоги и жизнь в динамичном международном деловом центре, стоит рассмотреть ОАЭ.

Рассказываем о программах ВНЖ за инвестиции в Греции и ОАЭ и сравниваем условия.

Н2 – Ключевые отличия программ на старте

Минимальные инвестиции

Это первый и часто решающий фильтр. В Греции порог входа – от €250 000 для специальной категории недвижимости. Для стандартной покупки жилья сумма начинается от €400 000 или €800 000 в премиальных локациях. В ОАЭ требование другие: от AED 750 000 (~$204 192) для визы на 2 года, и от AED 2 000 000 (~$544 600) для визы на 10 лет при покупке недвижимости.

Срок действия ВНЖ

Греция выдает карту резидента сроком на 5 лет с последующим продлением. ОАЭ – ВНЖ на 2 года или на 10 лет, в зависимости от суммы инвестиций.

Перспектива гражданства

Здесь разница кардинальна. Греция предоставляет четкий путь к получению гражданства Евросоюза через 7 лет легального проживания при выполнении условий. ОАЭ не предлагает возможности получить паспорт через инвестиционную программу.

Свобода передвижения

ВНЖ Греции дает право безвизового въезда и пребывания во всех странах Шенгенской зоны (до 90 дней в полугодии) – это одно из главных его преимуществ. ВНЖ ОАЭ не дает безвиза с ЕС, но значительно упрощает получение виз в большинство стран мира, включая Великобританию, США и государства Шенгена.

Н2 – Детальные условия инвестиций в недвижимость

Н3 – Греция

Греческая «золотая виза» сохраняет статус одной из самых доступных программ в ЕС. С 2024 года суммы инвестиций зависят от региона:

Инвестиции от €250 000. Эта минимальная сумма доступна для двух категорий:

Исторические здания, требующие реставрации. Инвестор берет на себя обязательства по полному восстановлению в течение 5 лет.

Коммерческая недвижимость, переведенная в жилой фонд. Застройщик реконструирует здание, а инвестор получает современную квартиру в обновленном комплексе.

В обоих случаях нет требований ни к площади недвижимости, ни к региону ее расположения.

Н2 – Реальные расходы: инвестиции, сборы и стоимость включения семьи

Помимо самой инвестиции, важно заложить бюджет на сопутствующие государственные, юридические и иммиграционные расходы. Здесь программы также сильно различаются.

Основные дополнительные расходы в Греции:

Налог на передачу прав собственности: 3,09% от стоимости.

Нотариальный и регистрационный сборы: около 2,1%.

Иммиграционные сборы: €2000 для основного инвестора, €150 – для каждого взрослого члена семьи.

Медицинская страховка и услуги юристов/переводчиков.

Основные дополнительные расходы в ОАЭ:

Emirates ID и подтверждение ВНЖ: около €940.

Административные сборы и сборы департамента земельных ресурсов: около €1200.

Медицинское обследование: около €165.

Стоимость включения семьи – ключевое отличие.

В Греции оформление семьи (супруг, двое детей, родители) обойдется примерно в €2500-3000 с учетом всех пошлин.

В ОАЭ аналогичное оформление семьи будет стоить значительно дороже – около €6000-6500 и более.

Н2 – Права, обязанности и долгосрочные перспективы

Получив статус, важно понимать свои возможности и обязанности по его поддержанию.

Требования к проживанию

И в Греция, и в ОАЭ нет требования к обязательному минимальному сроку проживания в стране для сохранения ВНЖ. Это идеально для тех, кто не планирует переезжать на постоянной основе.

Право на работу

В Греции «золотая виза» не дает права работать по найму у греческого работодателя – для этого потребуется отдельное разрешение. Однако ведение бизнеса, управление активами и удаленная работа для зарубежной компании полностью разрешены.

В ОАЭ инвестор получает полное право на работу, учебу и ведение бизнеса без необходимости спонсорства.

Продление ВНЖ

В Греции статус продлевается каждые 5 лет при единственном условии – сохранении права собственности на инвестиционную недвижимость.

В ОАЭ 10-летний ВНЖ также продлевается при условии сохранения инвестиций.

Стоимость продления в Греции, как правило, ниже.

Путь к гражданству

Только Греция предоставляет эту возможность. После 7 лет легального проживания (при условии выполнения требований по проживанию, интеграции и знанию языка) можно подать документы на паспорт ЕС. Для ОАЭ такая перспектива в рамках программы отсутствует: кроме того, получить паспорт ОАЭ можно только при определенных условиях после 30 лет натурализации.