В России выкопали клад древнеримских монет

Калининград. Калининградская область. Клад монет древнеримской эпохи обнаружили в Калининградской области. Находки представили в областном историко-художественном музее по случаю Дня археолога, отмечаемого 15 августа, передает «МИР 24».

В руки ученых попали 55 сестерциев римской чеканки I-II веков нашей эры. В указанный период данные монеты были преимущественно медными. Их нашли во время работ в зоне строительства коллектора.

Сбережения неизвестного древнего жителя балтийского побережья залегали на глубине около 30 см.

Подобные клады в регионе находили и раньше, но в данном случае он был обнаружен во время профессиональных археологических раскопок, что позволило правильно задокументировать и атрибутировать артефакты.