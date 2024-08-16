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В России выкопали клад древнеримских монет

12:04, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В России выкопали клад древнеримских монет
12:04, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Калининград\n#музей\n#древность\n#монеты\n#история\n#клады
Фото: pxhere.com
67
0

Находку представили в областном музее ко Дню археолога.

Калининград. Калининградская область. Клад монет древнеримской эпохи обнаружили в Калининградской области. Находки представили в областном историко-художественном музее по случаю Дня археолога, отмечаемого 15 августа, передает «МИР 24».

В руки ученых попали 55 сестерциев римской чеканки I-II веков нашей эры. В указанный период данные монеты были преимущественно медными. Их нашли во время работ в зоне строительства коллектора. 

Сбережения неизвестного древнего жителя балтийского побережья залегали на глубине около 30 см.

Подобные клады в регионе находили и раньше, но в данном случае он был обнаружен во время профессиональных археологических раскопок, что позволило правильно задокументировать и атрибутировать артефакты.

12:04, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Калининград\n#музей\n#древность\n#монеты\n#история\n#клады