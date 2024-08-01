Волочкова рассказала, почему она продала 22 квартиры в Астрахани

Москва. Анастасия Волочкова распродала недвижимость в Астрахани, доставшуюся ей от бывшего мужа Игоря Вдовина. За 22 квартиры балерина выручила порядка 1 млн долларов США (87,1 млн рублей), пишет Лента.ру со ссылкой на «Комсомольскую правду».

В интервью изданию танцовщица объяснила, что хотела таким образом вернуть часть денег, которые задолжал ей экс-супруг. По словам Волочковой, Вдовин взял у нее 3,5 млн долларов США (301,38 млн рублей по официальному курсу на 01.08.2024), но не вернул. В качестве компенсации он предложил ей десятки квартир, находившихся в 2009 году на начальной стадии строительства в Астрахани. Лишь через 10 лет объекты были сданы и готовы к продаже. При этом артистке пришлось платить немалые суммы по налогам и платежи за коммунальные услуги.

Чтобы не увеличивать расходы, Волочкова реализовала 22 квартиры на общую сумму 87,1 млн рублей. Таким образом, полностью покрыть одолженную бывшему мужу сумму не удалось, посетовала балерина.