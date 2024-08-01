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Волочкова рассказала, почему она продала 22 квартиры в Астрахани

13:58, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Волочкова рассказала, почему она продала 22 квартиры в Астрахани
13:58, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Москва\n#Астраханская область\n#недвижимость\n#жилье\n#деньги\n#долги\n#балет\n#артисты\n#Волочкова
Фото: vk.com/volochkova_a
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Балерина выручила за них порядка 1 млн долларов США.

Москва. Анастасия Волочкова распродала недвижимость в Астрахани, доставшуюся ей от бывшего мужа Игоря Вдовина. За 22 квартиры балерина выручила порядка 1 млн долларов США (87,1 млн рублей), пишет Лента.ру со ссылкой на «Комсомольскую правду».

В интервью изданию танцовщица объяснила, что хотела таким образом вернуть часть денег, которые задолжал ей экс-супруг. По словам Волочковой, Вдовин взял у нее 3,5 млн долларов США (301,38 млн рублей по официальному курсу на 01.08.2024), но не вернул. В качестве компенсации он предложил ей десятки квартир, находившихся в 2009 году на начальной стадии строительства в Астрахани. Лишь через 10 лет объекты были сданы и готовы к продаже. При этом артистке пришлось платить немалые суммы по налогам и платежи за коммунальные услуги. 

Чтобы не увеличивать расходы, Волочкова реализовала 22 квартиры на общую сумму 87,1 млн рублей. Таким образом, полностью покрыть одолженную бывшему мужу сумму не удалось, посетовала балерина.

13:58, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Москва\n#Астраханская область\n#недвижимость\n#жилье\n#деньги\n#долги\n#балет\n#артисты\n#Волочкова