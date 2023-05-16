По Белгородской области ударили фосфорными боеприпасами

Белгород. Белгородская область. Вооруженные силы Украины обстреляли фосфорными снарядами приграничные села Старый Хутор и Нижние Мельницы в Валуйском районе Белгородской области. Химически активные боеприпасы запускались из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Пострадавших в результате обстрела нет. В Нижних Мельницах нашли 12 зажигательных снарядов калибра 122 миллиметра. Расстояние от указанных поселений до границы от 2 до 3 км. Предположительно огонь велся из Каменки Купянского района Харьковской области.

Ранее в НАТО рекомендовали не отправлять на Украину кассетные и фосфорные боеприпасы. Они запрещены Конвенцией ООН в 1980 году. Однако ее подписали не все страны.