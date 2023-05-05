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Сотрудники ФСБ пресекли теракт в отношении топ-менеджера Запорожской АЭС

16:26, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Сотрудники ФСБ пресекли теракт в отношении топ-менеджера Запорожской АЭС
16:26, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Украина\n#ФСБ\n#военные\n#теракт\n#диверсанты\n#задержание\n#АЭС\n#разведка\n#СВО\n#спецоперация\n#покушение
Фото: pxhere.com
37
0

Проверяется причастность задержанных к ранее совершенным диверсиям.

Энергодар. Запорожская область. Завербованные украинской разведкой агенты готовили убийство одного из руководителей Запорожской АЭС. Теракт удалось предотвратить, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По версии следствия, деятельность террористической группы курировали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александр Павлович и Андрей Никулин, а также агент-вербовщик Виктория Будникова. Посредницей в вербовке выступала Юлия Ткачук, находившаяся в Финляндии.

Завербованные ими лица – двое граждан Украины 1979 и 1984 годов рождения – собирали сведения о местах расположения российских военных объектов, личного состава ВС России и правоохранительных органов, а также пророссийски настроенных местных жителей. Также они планировали нападение на топ-менеджера ЗАЭС. Злоумышленники арестованы судом, в отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). 

У подозреваемых нашли взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие и патроны к нему. Проверяется причастность членов группы к ранее совершенным диверсиям и терактам.

Напомним, в начале мая ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова и других чиновников российской администрации полуострова. 

16:26, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Украина\n#ФСБ\n#военные\n#теракт\n#диверсанты\n#задержание\n#АЭС\n#разведка\n#СВО\n#спецоперация\n#покушение