Сотрудники ФСБ пресекли теракт в отношении топ-менеджера Запорожской АЭС

Энергодар. Запорожская область. Завербованные украинской разведкой агенты готовили убийство одного из руководителей Запорожской АЭС. Теракт удалось предотвратить, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По версии следствия, деятельность террористической группы курировали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александр Павлович и Андрей Никулин, а также агент-вербовщик Виктория Будникова. Посредницей в вербовке выступала Юлия Ткачук, находившаяся в Финляндии.

Завербованные ими лица – двое граждан Украины 1979 и 1984 годов рождения – собирали сведения о местах расположения российских военных объектов, личного состава ВС России и правоохранительных органов, а также пророссийски настроенных местных жителей. Также они планировали нападение на топ-менеджера ЗАЭС. Злоумышленники арестованы судом, в отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

У подозреваемых нашли взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие и патроны к нему. Проверяется причастность членов группы к ранее совершенным диверсиям и терактам.

Напомним, в начале мая ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова и других чиновников российской администрации полуострова.