Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

В России продлили на три года срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах

17:56, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В России продлили на три года срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах
17:56, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#Россия\n#права\n#водители
Фото: ИА "Сусанин"
13
0

Такое решение приняли в МВД для удобства водителей.

Москва. В МВД России приняли решение о продлении на три года срока действия водительских прав, который истекает в 2022 или 2023 году. Как сообщают «Известия», об этом 20 марта сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года», — отметил он на коллегии министерства.

Такое решение было принято для удобства водителей, а также снижения административной нагрузки на органы МВД.

Также министр добавил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по упрощенной системе водительские права получили уже 135 тыс. человек.

17:56, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#Россия\n#права\n#водители