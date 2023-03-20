В России продлили на три года срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах

Москва. В МВД России приняли решение о продлении на три года срока действия водительских прав, который истекает в 2022 или 2023 году. Как сообщают «Известия», об этом 20 марта сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года», — отметил он на коллегии министерства.

Такое решение было принято для удобства водителей, а также снижения административной нагрузки на органы МВД.

Также министр добавил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по упрощенной системе водительские права получили уже 135 тыс. человек.