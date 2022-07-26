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Украинский дрон сбросил бомбу на погранпункт «Троебортное» в Брянской области

14:43, 26 июля, 2022
Евгений Кандаков
Украинский дрон сбросил бомбу на погранпункт «Троебортное» в Брянской области
14:43, 26 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#Брянская область\n#граница\n#таможня\n#беспилотник\n#дроны\n#взрыв\n#пострадавшие\n#спецоперация
Фото: скриншот видео с russian.rt.com
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Пострадали 4 человека.

Брянск. Брянская область. Таможенный пункт «Троебортное» в Брянской области атаковал квадрокоптер, запущенный с территории Украины. Утром 26 июля он скинул на объект взрывное устройство, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Ранения получили минимум 4 человека, отметил губернатор. По его словам, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.

Добавим, подвергшийся атаке таможенный пункт находится в Севском районе Брянской области.

UPDATE: позднее Александр Богомаз сообщил о смерти одного из раненых в результате взрыва. Также он уточнил, что устройство упало на склад временного хранения при таможенном пункте.

14:43, 26 июля, 2022
Евгений Кандаков
71
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#Брянская область\n#граница\n#таможня\n#беспилотник\n#дроны\n#взрыв\n#пострадавшие\n#спецоперация