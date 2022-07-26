Украинский дрон сбросил бомбу на погранпункт «Троебортное» в Брянской области

Пострадали 4 человека.
Брянск. Брянская область. Таможенный пункт «Троебортное» в Брянской области атаковал квадрокоптер, запущенный с территории Украины. Утром 26 июля он скинул на объект взрывное устройство, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Ранения получили минимум 4 человека, отметил губернатор. По его словам, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.
Добавим, подвергшийся атаке таможенный пункт находится в Севском районе Брянской области.
UPDATE: позднее Александр Богомаз сообщил о смерти одного из раненых в результате взрыва. Также он уточнил, что устройство упало на склад временного хранения при таможенном пункте.