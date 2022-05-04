Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

В рейтинге свободы прессы в 2022 году Россия заняла 155 место

16:45, 04 мая, 2022
Екатерина Сентемова
В рейтинге свободы прессы в 2022 году Россия заняла 155 место
16:45, 04 мая, 2022
Екатерина Сентемова
51
0
#Россия\n#рейтинг\n#СМИ\n#пресса\n#свобода слова
Фото: twenty20.com
51
0

С 2021 года страна опустилась на 5 пунктов.

По рейтингу свободы прессы от Международной организации «Репортеры без границ» в 2022 году Россия заняла 155 место из 180. Об этом написано на сайте организации.

В 2021 году Россия занимала 150 строчку рейтинга. Сейчас страна уступила Таджикистану, Республики Беларусь и Азербайджану, которые находятся на 152, 153 и 154 местах соответственно. Ниже идут такие страны как: Афганистан, Пакистан, Кувейт и другие.

В пятерку лидеров стран с наибольшей свободой СМИ попали Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия.

При составлении рейтинга учитывались медиа-ландшафт, политический, экономический и социокультурный контексты, правовая база страны и безопасность журналистов.

16:45, 04 мая, 2022
Екатерина Сентемова
51
0
#Россия\n#рейтинг\n#СМИ\n#пресса\n#свобода слова