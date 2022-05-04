В рейтинге свободы прессы в 2022 году Россия заняла 155 место

По рейтингу свободы прессы от Международной организации «Репортеры без границ» в 2022 году Россия заняла 155 место из 180. Об этом написано на сайте организации.

В 2021 году Россия занимала 150 строчку рейтинга. Сейчас страна уступила Таджикистану, Республики Беларусь и Азербайджану, которые находятся на 152, 153 и 154 местах соответственно. Ниже идут такие страны как: Афганистан, Пакистан, Кувейт и другие.

В пятерку лидеров стран с наибольшей свободой СМИ попали Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия.

При составлении рейтинга учитывались медиа-ландшафт, политический, экономический и социокультурный контексты, правовая база страны и безопасность журналистов.