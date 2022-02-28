Российских туристов вывезут из Европы через Турцию, ОАЭ, Катар и Египет

Москва. Застрявших в Европе российских туристов вернут на родину транзитом через страны Передней Азии и Ближнего Востока. Об этом заявил вице-президент Союза туриндустрии России Дмитрий Горин, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны», — приводит агентство слова Горина.

Напомним, 24 февраля в связи с военной операцией на Украине Великобритания закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Аналогичные санкции ввел с 28 февраля Евросоюз.

Сейчас туроператоры совместно с Ростуризмом ищут способы вывоза 400 туристов из столицы Венгрии, 500 россиян из Болгарии и примерно 200 с острова Мадейра (Португалия). Также необходимо принять срочные меры для эвакуации российских граждан из Великобритании, Австрии и Словении.