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Российских туристов вывезут из Европы через Турцию, ОАЭ, Катар и Египет

10:01, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Российских туристов вывезут из Европы через Турцию, ОАЭ, Катар и Египет
10:01, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
77
0
#Европа\n#Евросоюз\n#авиация\n#эвакуация\n#туристы
Фото: pixabay.com
77
0

Ранее Евросоюз закрыл воздушное пространство для самолетов из России.

Москва. Застрявших в Европе российских туристов вернут на родину транзитом через страны Передней Азии и Ближнего Востока. Об этом заявил вице-президент Союза туриндустрии России Дмитрий Горин, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны», — приводит агентство слова Горина.

Напомним, 24 февраля в связи с военной операцией на Украине Великобритания закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Аналогичные санкции ввел с 28 февраля Евросоюз.

Сейчас туроператоры совместно с Ростуризмом ищут способы вывоза 400 туристов из столицы Венгрии, 500 россиян из Болгарии и примерно 200 с острова Мадейра (Португалия). Также необходимо принять срочные меры для эвакуации российских граждан из Великобритании, Австрии и Словении.

10:01, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
77
0
#Европа\n#Евросоюз\n#авиация\n#эвакуация\n#туристы