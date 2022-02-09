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Гендиректором ТНТ назначили Тину Канделаки

13:03, 09 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Гендиректором ТНТ назначили Тину Канделаки
13:03, 09 февраля, 2022
Евгений Кандаков
83
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#телевидение\n#шоу\n#Дом-2\n#шоу-бизнес\n#кадры\n#назначения\n#Канделаки
Фото: vk.com/tina_kandelaki
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Создатель шоу «Дом-2» Роман Петренко стал советником гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга».

Москва. Тина Канделаки возглавила ТНТ. На посту руководителя телеканала она сменила Романа Петренко, который станет советником гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что с сентября 2021 года на посту замгендиректора «Газпром Медиа» Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и других. В зону ее ответственности входит также развитие субхолдинга «ГПМ Матч» и информационного агентства «Матч».

В «Газпром Медиа» добавили, что спродюсированные Романом Петренко программы ТНТ продлены на следующий сезон. С 1998 года он руководил телеканалом СТС, в 2002 возглавил ТНТ. Кстати, именно Петренко является автором оригинальной концепции реалити-шоу «Дом-2», которое выходило на телеканале с 2004 по 2020 годы.

13:03, 09 февраля, 2022
Евгений Кандаков
83
0
#телевидение\n#шоу\n#Дом-2\n#шоу-бизнес\n#кадры\n#назначения\n#Канделаки