Гендиректором ТНТ назначили Тину Канделаки

Москва. Тина Канделаки возглавила ТНТ. На посту руководителя телеканала она сменила Романа Петренко, который станет советником гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что с сентября 2021 года на посту замгендиректора «Газпром Медиа» Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и других. В зону ее ответственности входит также развитие субхолдинга «ГПМ Матч» и информационного агентства «Матч».

В «Газпром Медиа» добавили, что спродюсированные Романом Петренко программы ТНТ продлены на следующий сезон. С 1998 года он руководил телеканалом СТС, в 2002 возглавил ТНТ. Кстати, именно Петренко является автором оригинальной концепции реалити-шоу «Дом-2», которое выходило на телеканале с 2004 по 2020 годы.