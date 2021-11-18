Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид

Делу время, потехе час: власти приняли производственный календарь на 2022 год

17:36, 18 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Делу время, потехе час: власти приняли производственный календарь на 2022 год
17:36, 18 ноября, 2021
Евгений Кандаков
121
0
#работа\n#отдых\n#календарь\n#график работы\n#каникулы\n#праздники\n#выходные
Фото: pixabay.com
121
0

Ожидаются 10-дневные каникулы в январе и два 4-дневных периода отдыха в мае.

Москва. Производственный календарь на 2022 год утвердили в России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства.

В частности, новогодние и рождественские каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, то есть целых 10 дней.

Два 4-дневных периода отдыха ждут россиян весной. Жарить шашлыки или копать грядки можно будет с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Дополнительные свободные дни подарят праздничные 1 и 2 января, которые выпали в 2022 году на выходные. Их перенесли на 3 и 10 мая соответственно.

Кроме того, 3-дневные периоды отдыха предстоят 6-8 марта, 11-13 июня и 4-6 ноября.

К обычным выходным в это время добавятся праздники  — Международный Женский день 8 марта, День России 12 июня и День народного единства 4 ноября.

Но перед длинными мартовскими выходными придется отработать шестидневную неделю: нерабочую субботу 5 марта перенесут на понедельник 7 числа.

17:36, 18 ноября, 2021
Евгений Кандаков
121
0
#работа\n#отдых\n#календарь\n#график работы\n#каникулы\n#праздники\n#выходные
?>