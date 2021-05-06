Эксперты подсчитали расходы автолюбителей на оплату взысканий ГИБДД.

Москва. В России большинство водителей отделываются минимальными штрафами. Финансовые аналитики провели исследование платежей за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет “Российская газета”.

Наиболее распространенная сумма штрафа, которую накладывают на автовладельцев, - 250 рублей. На нее приходится 56% транзакций по взысканиям от Госавтоинспекции. На втором месте - сумма в 500 рублей (17%), на третьем - 1500 рублей (4%).

Экперты пришли к выводу, что российские водители чаще всего совершают незначительные дорожные правонарушения.

Средняя сумма штрафа серьезно колеблется в зависимости от возраста и водительского опыта. Так, автолюбители в возрасте меньше 20 лет в среднем платят за единичное нарушение ПДД 648 рублей.

Самыми дисциплинированными на дорогах являются граждане в возрасте 41-50 лет, средний штраф у них составляет 379 рублей.