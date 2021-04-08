Бывший глава Кузбасса мотивировал чиновников распускать слухи о «снежном человеке»

Рассказы о встречах с загадочным существом помогли привлечь в регион туристов.



Кемерово. Кемеровская область. Рассказы о встречах со «снежным человеком» в Горной Шории помогли увеличить турпоток в регион и улучшить инфраструктуру. Так бывший губернатор Кемеровской области объяснил вспышку интереса к криптозоологии в регионе, случившуюся несколько лет назад, сообщает «РЕН ТВ».

Об этом Аман Тулеев написал на своей странице в Instagram. По словам экс-главы Кузбасса, он советовал руководителям на местах продвигать тему присутствия неизвестных науке существ в окрестностях горнолыжных курортов.

«Почему бы не сделать Таштагол и окрестности Родиной Йети?! Пусть приезжают и ищут», - привел Тулеев отрывок из своей давней беседы с главой Таштагольского района Владимиром Макутой.

Чтобы привлечь любопытных граждан, с 2010 года в Горной Шории (южная часть Кемеровской области) учредили праздник – День «снежного человека», который приурочили к открытию горнолыжного сезона. Также местные власти назначили награду в 1 млн рублей тому, кто представит неопровержимые доказательства встречи с реликтовым гоминидом.

«Народ завелся, ринулся рыскать по лесам. Приезжие потянулись. Конечно, никто Йети не нашел, но повышенное внимание Шория к себе привлекла», - отметил Аман Тулеев.

Кстати, в поисках загадочного примата участвовал однажды и сам бывший губернатор. Местом проживания «снежного человека», по словам охотников, считается Азасская пещера. Тулеев посетил таинственный природный объект, но ни йети, ни его следов там не обнаружил.