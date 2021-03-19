Потерянная кораблями НАТО подлодка ЧФ сохраняет связь с командованием

Субмарина оказалась «не по зубам» зарубежным средствам обнаружения.



Севастополь. Средства обнаружения кораблей НАТО в Средиземном море не смогли запеленговать подлодку «Ростов-на-Дону» Черноморского флота России после контакта с ней. В то же время субмарина остается на связи с командованием и передает данные, сообщает РенТВ со ссылкой на РИА Новости.

Об этом агентству рассказал информированный источник. Собеседник РИА Новости признал, что НАТО обладает большими возможностями в Средиземном море, однако уровень скрытности «Ростова-на-Дону» превзошел ожидания военно-морских сил альянса.

18 марта иностранные СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО, обнаружив российскую субмарину, сразу же потеряла ее и ведет поиск. Исчезновение объекта с радаров вызвало озабоченность у американцев, поскольку ее экипаж мог получить конфиденциальные сведения.

Как заявил 19 марта командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, все 6 имеющихся под его началом подлодок находятся на боевом дежурстве.

Напомним, недавно стало известно, что экипаж одной из американских субмарин почти год мучили насекомые.