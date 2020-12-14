Полосатая свадьба: сын знаменитого тигра Амура из Приморья оправился в ОАЭ к «невесте»

Отец «жениха» стал известен на всю страну благодаря дружбе с козлом Тимуром.



Шкотово. Приморский край. Амурского тигра по кличке Шерхан отправили из приморского Сафари-парка в Объединенные Арабские Эмираты. Там его ждет «невеста» по кличке Таисья, которая прибыла из Новосибирска – сообщается на официальном сайте учреждения.

В пресс-службе Сафари-парка отметили, что «полосатый рейс» организован в рамках международной программы по сохранению и размножению краснокнижного вида. Животное заранее приучали к транспортной клетке. К тому же Шерхан воспитан людьми и, вероятнее всего, обездвиживать его не придется.

Кстати, после отправки Шерхана в парке освободились вольеры, так что у его родителей - тигра Амура и тигрицы Уссури - появилась возможность размножаться дальше.