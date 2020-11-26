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В городах Кузбасса пятый день продолжает действовать режим «черного неба»

10:37, 26 ноября, 2020
Евгений Кандаков
В городах Кузбасса пятый день продолжает действовать режим «черного неба»
10:37, 26 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#экология\n#авиация\n#выбросы в атмосферу\n#заводы\n#уголь\n#Кемерово\n#Новокузнецк\n#Кузбасс
Фото: pixabay.com
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Местные жители жалуются на серую дымку и запах газа.

Кемерово. Кемеровская область. Режим неблагоприятных метеоусловий пятый день подряд продлевают в трех городах Кузбасса – Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. Промышленным предприятиям в очередной раз предписано сократить выбросы в атмосферу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Неблагоприятные метеоусловия сложились из-за отсутствия ветра и осадков, что приводит к накоплению вредных примесей в воздухе. Согласно прогнозу Гидрометцентра, изменения погоды в ближайшие два дня можно не ждать.

По отзывам жителей Кузбасса в соцсетях, небо в регионе сейчас затянуто серой дымкой, в воздухе ощущается запах газа. Населению рекомендовано реже бывать на улице, помещения проветривать только кондиционерами. Также власти советуют не проводить спортивные соревнования и занятия на открытом воздухе.

10:37, 26 ноября, 2020
Евгений Кандаков
1
0
#экология\n#авиация\n#выбросы в атмосферу\n#заводы\n#уголь\n#Кемерово\n#Новокузнецк\n#Кузбасс