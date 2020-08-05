Блогер Илья Соболев снял скетч-шоу в духе Тарантино, Гая Ричи и Дэвида Линча

Действие «боевика» разворачивается в машине и на парковке.

Москва. Ютубер Илья Соболев снял скетч-шоу в духе Тарантино, Гая Ричи и Дэвида Линча одновременно. Короткометражка доступна на официальном YouTube-канале блогера.



Это комедийная короткометражка про инструктора и незнакомца, а также пародия на боевики. «Когда пускаешь к себе в машину незнакомца, всегда будь осторожен», — написал Соболев в описании к видео. Он добавил, что новое шоу на его канале будет появляться регулярно.



Герои видео стреляют из пальца, ведут перестрелку с невидимыми полицейскими, берут «заложников» и убивают их, а потом уходят в закат. Все действие фильма разворачивается в машине и на парковке.

Видео посмотрели более 260 тыс. человек, оно собрало 35 тыс. лайков и 1,9 тыс. дизлайков.