В России наступила самая жаркая пятидневка года

В Гидрометцентре предупредили об опасности избытка ультрафиолетового излучения в южных регионах.



Москва. Ближайшие 5 дней станут самыми теплыми для континентальной России в текущем году. Об этом рассказал в понедельник, 27 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, речь идет о климатическом показателе, который рассчитан, исходя из статистических данных за длительный период. В то же время температуры каждого отдельного дня наступившей жаркой недели могут отличаться от средних значений.

Вильфанд пояснил, что самым теплым в году в континентальной части России не является конец июня, на который выпадает период летнего солнцестояния, когда Солнце нагревает поверхность почвы наиболее интенсивно. Причина в том, что тепло накапливается грунтом постепенно. Лишь к 20 июля прогреваются нижние слои, после чего начинается возвращение солнечной энергии в атмосферу, пояснил синоптик.

В то же время для прибрежных территорий самым климатически теплым периодом является август, заявил Вильфанд. Дело в том, что море впитывает много солнечной энергии, и поначалу неохотно ее отдает.

Также научный руководитель Гидрометцентра предупредил об опасности сильного ультрафиолетового излучения. Оно будет наблюдаться в нескольких регионах России в ближайшие 3 дня. В частности, в это время не рекомендуется подолгу находиться на солнцепеке в Краснодарском и Ставропольском краях.