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Эксперт назвала способы восполнения дефицита витамина D в организме

09:00, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Эксперт назвала способы восполнения дефицита витамина D в организме
09:00, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
1362
0
#солнце\n#витамины\n#врач
Источник фото: unsplash.com (Jennie Clavel)
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Самый эффективный из них — принимать ежедневные солнечные ванны.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина поделилась способами для компенсации нехватки витамина D в организме. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на «РИАМО».

Наиболее естественным способом получения витамина D является ультрафиолетовое излучение. Нужно до 30 минут каждый день принимать солнечные ванны. Важно, чтобы руки и лицо были открыты.

Известно, что в России от нехватки солнца больше всех страдают жители северных регионов. Солнцезащитные крема усугубляют ситуацию, так как блокируют 95% ультрафиолетового излучения. 

Витамин D можно получать и из еды. Больше всего этого витамина содержится в жирных сортах рыбы — лососе, сельди, скумбрии, также он есть в яичных желтках, печени, лесных грибах и в молочных продуктах повышенной жирности. 

Но употребление еды для восполнения витамина D является дополнительным способом. Это связано с тем, что для покрытия суточной потребности витамина человеку нужно было бы есть слишком много продуктов — около 800 г лосося или 20 яичных желтков.

В дополнение к солнечным ваннам и еде можно использовать фармакологические препараты — таблетки, капсулы или капли с витамином D. Но в этом случае дозировку должен подобрать врач. 

 

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09:00, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
1362
0
#солнце\n#витамины\n#врач