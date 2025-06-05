Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина поделилась способами для компенсации нехватки витамина D в организме. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на «РИАМО».

Наиболее естественным способом получения витамина D является ультрафиолетовое излучение. Нужно до 30 минут каждый день принимать солнечные ванны. Важно, чтобы руки и лицо были открыты.

Известно, что в России от нехватки солнца больше всех страдают жители северных регионов. Солнцезащитные крема усугубляют ситуацию, так как блокируют 95% ультрафиолетового излучения.

Витамин D можно получать и из еды. Больше всего этого витамина содержится в жирных сортах рыбы — лососе, сельди, скумбрии, также он есть в яичных желтках, печени, лесных грибах и в молочных продуктах повышенной жирности.

Но употребление еды для восполнения витамина D является дополнительным способом. Это связано с тем, что для покрытия суточной потребности витамина человеку нужно было бы есть слишком много продуктов — около 800 г лосося или 20 яичных желтков.

В дополнение к солнечным ваннам и еде можно использовать фармакологические препараты — таблетки, капсулы или капли с витамином D. Но в этом случае дозировку должен подобрать врач.