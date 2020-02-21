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Красные панды Московского зоопарка недовольны теплой зимой

12:41, 21 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Красные панды Московского зоопарка недовольны теплой зимой
12:41, 21 февраля, 2020
Евгений Кандаков
193
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#зоопарк\n#погода\n#животные\n#природа\n#панды\n#теплая зима\n#еноты
Фото: pixabay.com
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В то же время белые медведи, волки, снежный барс, дальневосточный леопард и амурский тигр очень радовались даже кратковременным снегопадам.

Москва. Красных панд Московского зоопарка разочаровала теплая и малоснежная зима, а еноты отложили спячку на два месяца. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Биологи рассказали, что у красных панд очень густой мех, позволяющий им легко переносить холода.

«Эти удивительные представители китайской фауны любят играть и резвиться в снегу, так что в этом году они были разочарованы бесснежной зимой», - отметили сотрудники зоопарка.

А для больших панд Диндина и Жуи работники вылепили снеговиков и другие скульптуры, чтобы хоть немного познакомить «бамбуковых медведей» с настоящей русской зимой.

У енотов теплая и поздняя зима задержала на два месяца залегание в спячку. Звери уснули только в начале февраля, а не в декабре, как обычно. Кстати, спят эти животные коллективно, согревая друг друга. При этом временами они просыпаются, выходят наружу и проверяют, не пришла ли уже весна.

В то же время бурые и гималайские медведи, сурки и тушканчики уснули в обычное для них время.

Белые медведи, полярные и обыкновенные волки, снежный барс, дальневосточный леопард и амурский тигр зимой в спячку не залегают. Эти звери были очень рады даже кратковременным периодам похолодания, радостно кувыркались и играли в сугробах.

В целом же, несмотря на капризы погоды, обитатели зоопарка чувствуют себя хорошо, сообщили в Московском зоопарке.

12:41, 21 февраля, 2020
Евгений Кандаков
193
0
#зоопарк\n#погода\n#животные\n#природа\n#панды\n#теплая зима\n#еноты

 

 

 


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