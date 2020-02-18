Ни в кочегары, ни в кондитеры: экс-полковнику МВД Захарченко отказали в выборе желаемых профессий в колонии

Учиться на портного он отказывается, ссылаясь на аллергию.



Лепплей. Республика Мордовия. Бывшему полковнику полиции из Москвы Дмитрию Захарченко предлагают работать в швейном цеху колонии. Между тем сам он предпочел бы трудиться поваром-кондитером, сообщает «Интерфакс».

Своим адвокатам подзащитный рассказал, что учеба на портного ему противопоказана из-за аллергии. Освоить профессию повара-кондитера осужденному за коррупцию полицейскому не разрешили – по словам Захарченко, из опасений, что он потолстеет. Стать кочегаром также нет возможности в связи с отсутствием приема. В такой ситуации бывший полковник решил подать заявление на обучение специальности электромонтажника.

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в получении двух взяток в особо крупном размере. У него было изъято 8 млрд рублей в разной валюте.

Бывшего полицейского приговорили к 12,5 годам заключения и штрафу в 117 млн рублей. Также Захарченко лишили звания полковника и права занимать руководящие должности в течение двух лет. В настоящее время он отбывает наказание в колонии №5, расположенной в поселке Лепплей Зубово-Полянского района Республики Мордовия

Как сообщалось недавно, в колонии Захарченко подрался с другим осужденным. За это в начале февраля его поместили в штрафной изолятор на 5 суток.