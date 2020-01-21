Аналитики заметили резкое удешевление авиабилетов в России

В среднем авиакомпании стали просить за свои услуги на 15-20% меньше.



Москва. В России в первом полугодии 2020 года снизилась стоимость авиабилетов. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

По данным онлайн-сервиса по продаже билетов Biletix, которые приводит агентство, цены снизились в среднем на 15-20% на рейсы как внутри страны, так и по международным направлениям. Речь идет о билетах туда и обратно с вылетом в первом полугодии 2020 года, которые бронировали с 1 по 15 января.

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года авиапутешествия по России подешевели на 19,5%. Если раньше билет указанной категории обходился в среднем в 7 307 рублей, то теперь - в 5 883 рубля. Заграничные перелеты упали в цене на 15%: с 19 601 до 16 742 рублей в среднем за билет.

Особенно заметно снизились цены на авиапутешествия из Санкт-Петербурга в Калининград - 45%. При этом на 44% дешевле стало летать из Оренбурга в Москву, и на 41% - из Москвы в Минеральные Воды.

Кроме того, на 34% подешевели авиабилеты сообщением Москва-Прага. Рейс на Самуи (Таиланд) стал доступнее на 31%.

Специалисты объясняют происходящую коррекцию цен расширением маршрутной сети перевозчиков-лоукостеров. Также на ситуации отразилось укрепление курса рубля и рост предложений по чартерным рейсам.