МЧС увеличит количество проверок торговых центров

Ведомство повысит категорию риска для этих объектов.

Москва. МЧС России займется проверкой торговых центров с 2020 года с периодичностью один раз в два года. Как сообщила пресс-служба ведомства, это связано с повышением категории риска для этих объектов.

Как объяснили в МЧС, количество проверок напрямую зависит от категории риска объекта. Сейчас в стране их пять: объекты «высокой» категории проверяются раз в три года, «значительной» - раз в четыре, «средней» - 7 лет, «умеренной» - раз в 10 лет, «низкой» – проверки не проводятся.

В настоящее время торговые центры и другие объекты с массовым пребыванием людей со «значительного» статуса, переведут на «высокий».

Ведомство подготовило проект о внесении изменений в положение о государственном пожарном надзоре, который добавит к 5 категориям шестую – «чрезвычайно высокого риска». В нее будут входить социально значимые и опасные объекты, которые планируется проверять раз в год.

Подпишут проект предположительно в 2018 году, планирование проверок начнется в 2019 году.