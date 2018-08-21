Для возвращения «Натали Турс» на туристический рынок требуется 700-800 млн рублей

Компания получила 12 тыс. претензий от клиентов.

Москва. Для достойного возвращения в октябре 2018 года руководство компании «Натали Турс» планируют привлечь 700-800 млн рублей. Информацию о текущем состоянии дел опубликовал сайт «Турпомощи».



«Для того, чтобы компания смогла достойно вернуться на рынок уже в октябре текущего года и возобновить продажи в рамках туроператорской деятельности, сегодня руководство компании планирует привлечь инвестиции в размере 700-800 млн. рублей», - заявил глава компании Владимир Воробьев.

«Натали Турс» получила около 12 тыс. претензий от клиентов.

«Компания продолжает исполнять обязательства перед клиентами, в частности, выдаются авиабилеты, оплаченные ранее, осуществляется визовая поддержка», - говорится в сообщении.

Кроме того, оператор уже вернула деньги по 20 ранее оплаченным заявкам на сумму порядка 3,5 млн рублей.

Глава Ростуризма выразил готовность помочь «Натали Турс» в организации встреч с потенциальными инвесторами. Однако операторы, работающие под брендом «Натали Турс», должны провести обработку всех претензий, чтобы получить точное количество туристов, которые приобрели, но не успели воспользоваться путевками.

Напомним, что ранее туроператор приостановил операционную деятельность. Эта информация появилась на сайте «Натали Турс». Позже Владимир Воробьев заявил, что оператор продолжит работу с 1 октября 2018 года.