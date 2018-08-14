Туроператор «Натали Турс» приостановил операционную деятельность

Теперь клиенты фирмы смогут обратиться в страховую за выплатой средств по отмененным турам.

Москва. Туроператор «Натали Турс» объявил о приостановлении операционной деятельности. Об этом написано на сайте туроператора.

Напомним, что фактически работа компании была прекращена еще полтора месяца назад. Однако только сейчас клиенты фирмы смогут обратиться в страховую за выплатой средств по отменным турам.

Как пишет сайт «ТурДом.ру», на большую компенсацию туристам все же рассчитывать не стоит.

По некоторым оценкам, оператор продал до 30 тыс. путевок на общую сумму до 1,2 млрд рублей. Каждый клиент сможет вернуть не больше 4,2% от потраченных на путевку денег. Дело в том, что ответственность основного юридического лица оператора, который аккумулировал почти все продажи, застрахована на всего на 50 млн рублей.

Однако юристы говорят, что в ассоциацию «Турпомощь» заявления от «Натали Турс» еще не поступало. По их словам, только после этой процедуры клиенты смогут обратиться в страховую компанию.