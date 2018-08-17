Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

В здании находились «кубометры оставленных документов».
Москва. Пользователь Инстаграма Лана Сатор опубликовала в профиле фотографии с заброшенного полицейского участка и миграционной службы. В посте москвичка написала о «кубометрах оставленных документов».
Заброшенный отдел полиции и миграционной службы #листай Закон о защите личных данных соблюдается от души! Кубометры оставленных документов - заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учёта малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое. Как вишенка на торте - давно просроченные армейские сухпайки и куча различных незаполненных бланков со времён "милиции" 1980-х. Невзрачное заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором, - даже странно, что внутри ещё не поселились бомжи #фмсроссии #фмс #уфмс #овир #полиция
1,376 Likes, 133 Comments - Lana Sator (@lanasator) on Instagram: "Заброшенный отдел полиции и миграционной службы #листай Закон о защите личных данных соблюдается..."
Среди бумаг девушка нашла «заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учёта малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое».
Вишенкой на торте Лана называет найденные просроченные армейские сухпайки и «кучу» незаполненных бланков 1980-х годов, когда полиция еще была милицией.
Само здание девушка описывает, как «невзрачное заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором».
Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Москве, сейчас проводится доследственная проверка по факту обнаруженных в бывшем здании УФМС документов. Сообщение поступило в органы 16 августа.