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Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

14:40, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:40, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
636
0
#полиция\n#Москва\n#милиция
Фото: instagram.com/lanasator/
636
0

В здании находились «кубометры оставленных документов».

Москва. Пользователь Инстаграма Лана Сатор опубликовала в профиле фотографии с заброшенного полицейского участка и миграционной службы. В посте москвичка написала о «кубометрах оставленных документов».

Заброшенный отдел полиции и миграционной службы #листай Закон о защите личных данных соблюдается от души! Кубометры оставленных документов - заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учёта малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое. Как вишенка на торте - давно просроченные армейские сухпайки и куча различных незаполненных бланков со времён "милиции" 1980-х. Невзрачное заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором, - даже странно, что внутри ещё не поселились бомжи #фмсроссии #фмс #уфмс #овир #полиция

1,376 Likes, 133 Comments - Lana Sator (@lanasator) on Instagram: "Заброшенный отдел полиции и миграционной службы #листай Закон о защите личных данных соблюдается..."

Среди бумаг девушка нашла «заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учёта малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое».

Вишенкой на торте Лана называет найденные просроченные армейские сухпайки и «кучу» незаполненных бланков 1980-х годов, когда полиция еще была милицией.

Само здание девушка описывает, как «невзрачное заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором».

Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Москве, сейчас проводится доследственная проверка по факту обнаруженных в бывшем здании УФМС документов. Сообщение поступило в органы 16 августа.

14:40, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
636
0
#полиция\n#Москва\n#милиция

 

 

 


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