Исследователи назвали лучшие пляжи в России

Список возглавил Янтарный пляж в Калининградской области.

Москва. Исследователи назвали пять лучших пляжей в России. Об этом сообщает национальный туристическйи портал «Russia travel».

Так, первым в списке оказался Янтарный пляж в Калининградской области. Место отдыха имеет международную награду – «Голубой флаг», которая говорит о соответствии пляжа высшим стандартам качества.

Следующими в рейтинге оказались пляжи мыса Тарханкут в западном Крыму. Это место считается одним из самых малонаселенных и подходит для «дикого» отдыха. На мысе можно встретить много дайверов, виндсерферов и кайтеров.

Одним из лучших местом отдыха стала бухта Тихая на Сахалине. Также на Дальнем Востоке эксперты отметили бухту Лазурную.

Попали в список и пляжи Крансодарского края поселка Джемете рядом с Анапой. Место славится целебными водами, лечебными грязями, светлым песком.

Замыкает список пляж в Крыму под Коктебелем. Бухта окружена горами, из-за чего там спокойно даже в шторм.