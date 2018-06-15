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Центробанк предложил увеличить минимальный и максимальный базовый тариф ОСАГО

11:16, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
11:16, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
218
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#авто\n#страхование\n#автомобилисты\n#мотоциклы\n#Центробанк\n#деньги\n#ОСАГО\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
218
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Также планируется отменить обнуление страховой истории при длительном перерыве в стаже вождения.  

Москва. Ряд изменений в систему расчетов стоимости полиса ОСАГО намерен принять Центробанк России. Как пишут «Известия», финансовый регулятор подготовил проект очередной реформы в сфере автострахования. 

В частности, будет расширен коридор базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц – максимум и минимум будут сдвинуты на 20% вверх и вниз. Это значит, что максимальная ставка увеличится с 4118 до 4942 рублей, минимальная снизится с 3432 до 2746 рублей. 

Застраховать автогражданскую ответственность для легковушек и мотоциклов юридическим лицам станет дешевле: верхняя граница снизится на 5,7% и 10,9% соответственно. 

Кроме того, с 1 января 2019 года страховая история не будет обнуляться при длительном перерыве в вождении, а число коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителей, увеличится.

11:16, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
218
0
#авто\n#страхование\n#автомобилисты\n#мотоциклы\n#Центробанк\n#деньги\n#ОСАГО\n#автомобиль

 

 

 


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