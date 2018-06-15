Центробанк предложил увеличить минимальный и максимальный базовый тариф ОСАГО

Также планируется отменить обнуление страховой истории при длительном перерыве в стаже вождения.

Москва. Ряд изменений в систему расчетов стоимости полиса ОСАГО намерен принять Центробанк России. Как пишут «Известия», финансовый регулятор подготовил проект очередной реформы в сфере автострахования.

В частности, будет расширен коридор базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц – максимум и минимум будут сдвинуты на 20% вверх и вниз. Это значит, что максимальная ставка увеличится с 4118 до 4942 рублей, минимальная снизится с 3432 до 2746 рублей.

Застраховать автогражданскую ответственность для легковушек и мотоциклов юридическим лицам станет дешевле: верхняя граница снизится на 5,7% и 10,9% соответственно.

Кроме того, с 1 января 2019 года страховая история не будет обнуляться при длительном перерыве в вождении, а число коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителей, увеличится.