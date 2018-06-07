Конфискованный в Москве лев поселится в Абаканском зоопарке

Хищника изъяли у частных владельцев в Бирюлево зимой 2017 года.

Москва. Обнаруженному на южной окраине Москвы льву нашли постоянное место жительства. Хищник переедет в Абаканский зоопарк – сообщает агентство «Mos.news» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что зверя обнаружили в промзоне в районе Бирюлево Западное во время патрулирования зимой 2017 года. Документов на животное у владельцев не нашлось, в связи с этим льва по кличке Лемик изъяли.

Долгое время хищник находился в Центре реабилитации диких животных «Простар+». 8 июня Лемика передадут Абаканскому зоопарку.

Абаканский зоопарк открылся в 1972 году. В нем содержатся животные 163 видов, в том числе львы, для которых созданы комфортные условия в новых вольерах.