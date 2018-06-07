play
pause
  • $ 62.01 ↑
  • € 72.86 ↑

Конфискованный в Москве лев поселится в Абаканском зоопарке

14:33, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
14:33, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
105
0
#зоопарк\n#животные\n#Москва\n#люди и звери
Фото: vk.com/zooparkabakan
105
0

Хищника изъяли у частных владельцев в Бирюлево зимой 2017 года.  

Москва. Обнаруженному на южной окраине Москвы льву нашли постоянное место жительства. Хищник переедет в Абаканский зоопарк – сообщает агентство «Mos.news» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. 

Отмечается, что зверя обнаружили в промзоне в районе Бирюлево Западное во время патрулирования зимой 2017 года. Документов на животное у владельцев не нашлось, в связи с этим льва по кличке Лемик изъяли. 

Долгое время хищник находился в Центре реабилитации диких животных «Простар+».  8 июня Лемика передадут Абаканскому зоопарку.   

Абаканский зоопарк открылся в 1972 году. В нем содержатся животные 163 видов, в том числе львы, для которых созданы комфортные условия в новых вольерах.

14:33, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
105
0
#зоопарк\n#животные\n#Москва\n#люди и звери

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
7049

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

12298
14:27, 31 мая, 2018

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

12212
13:43, 01 июня, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10635
17:08, 02 июня, 2018

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

9832
11:50, 04 июня, 2018

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

15:22, 05 июня, 2018
2467

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2354
19:04, 04 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2295
19:08, 05 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2254
18:00, 03 июня, 2018

Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

2174
16:43, 02 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
3538

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2272
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2113
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2023
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1741
11:27, 05 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

06 июня, 2018

Удмуртия в минуту: «Родниковый край» и новый глава Воткинска

05 июня, 2018

Центр тестирования иностранных граждан

05 июня, 2018