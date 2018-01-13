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      В Кемеровской области нашли новый вид динозавров

      16:45, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      16:45, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      327
      0
      #наука\n#Санкт-Петербург\n#ученые\n#Томск\n#открытие\n#динозавры
      Фото: пресс-служба Томского госуниверситета
      327
      0

      Сибиротитаны населяли Землю в меловой период.  

      Шестаково. Кемеровская область. Еще один вид древних ящеров описали палеонтологи Санкт-Петербургского и Томского госуниверситетов. Как сообщает пресс-служба СПбГУ, 12-метровые сибиротитаны (Sibirotitan astrosacralis) бродили по Земле 120 млн лет назад. 

      В разные годы у села Шестаково Кемеровской области ученые находили части скелета доисторического монстра. Окаменелости добывали из твердого песчаника посередине отвесной скалы. Палеонтологам приходилось работать с альпинистским снаряжением на высоте около четырех метров. 

      Сибиротитан относится к группе завроподов. Его длина составляла примерно 12 метров, вес – около 10 тонн. Динозавр передвигался на 4 ногах, имел массивный длинный хвост и вытянутую шею, питался растениями. 

      Отмечается, что хищники редко отваживались нападать на сибиротитана из-за его внушительных размеров. Хотя по меркам завроподов он был не самым крупным ящером.

      16:45, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      327
      0
      #наука\n#Санкт-Петербург\n#ученые\n#Томск\n#открытие\n#динозавры

       

       

       

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