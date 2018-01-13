В Кемеровской области нашли новый вид динозавров

Сибиротитаны населяли Землю в меловой период.

Шестаково. Кемеровская область. Еще один вид древних ящеров описали палеонтологи Санкт-Петербургского и Томского госуниверситетов. Как сообщает пресс-служба СПбГУ, 12-метровые сибиротитаны (Sibirotitan astrosacralis) бродили по Земле 120 млн лет назад.

В разные годы у села Шестаково Кемеровской области ученые находили части скелета доисторического монстра. Окаменелости добывали из твердого песчаника посередине отвесной скалы. Палеонтологам приходилось работать с альпинистским снаряжением на высоте около четырех метров.

Сибиротитан относится к группе завроподов. Его длина составляла примерно 12 метров, вес – около 10 тонн. Динозавр передвигался на 4 ногах, имел массивный длинный хвост и вытянутую шею, питался растениями.

Отмечается, что хищники редко отваживались нападать на сибиротитана из-за его внушительных размеров. Хотя по меркам завроподов он был не самым крупным ящером.