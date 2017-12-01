ГИБДД разрешило водителям снимать действия автоинспекторов на камеру

В то же время из этого правила есть ряд исключений.

Москва. В МВД России дали разъяснение по поводу возможности фиксации автомобилистами на фото и видео действий сотрудников ГИБДД. Оно появилось в пятницу, 1 декабря, на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что водители имеют право снимать на камеру действия инспектора ДПС, хотя в административном регламенте об этом ничего не говорится. В частности, там отсутствует положение, запрещающее сотруднику ГИБДД препятствовать съемке. Однако это не значит, что автомобилист при общении с автоинспектором не может воспользоваться фото- и видеоаппаратурой, а также диктофоном, заявили в Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что запрет на съемку действий дорожных полицейских противоречил бы Конституции России, в которой закреплено право граждан свободно получать и распространять информацию любым законным способом.

В то же время ограничение права на фото- и видеосъёмку возможно в случае, если осуществляются охранные или оперативно-розыскные мероприятия, рассмотрение дела об административном правонарушении, или в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций. Кроме того, сотрудник ДПС может потребовать от водителя не вести съемку, если эти действия мешают его работе.

Кстати, автоинспектор тоже имеет право вести видеосъёмку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и личный телефон.