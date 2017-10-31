Чубайс пообещал России энергокризис через 6-7 лет

По словам бывшего главы РАО «ЕЭС России», это произойдет, если не вводить новые мощности.

Москва. О возможности энергетического кризиса в стране в ближайшее время заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, которые приводит «Российская газета», избежать дефицита электроэнергии можно только при условии открытия новых электростанций.

Бывший глава РАО «ЕЭС России» напомнил о ситуации десятилетней давности, когда в некоторых регионах страны для полного обеспечения нужд промышленности и ЖКХ не хватало генерирующих мощностей. Решить проблему тогда удалось благодаря вводу новых энергообъектов.

Сейчас назревает очередной дефицит электричества, считают эксперты, на мнение которых сослался Чубайс. Если не будут введены новые электростанции, ресурс существующих мощностей будет исчерпан в течение 6-7 лет, дал прогноз бывший главный энергетик страны.