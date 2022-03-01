Mastercard прекратит обслуживание ряда финансовых учреждений России

Москва. Система платежей Mastercard может прекратить работать в России. О блокировке доступа к ней ряда финансовых институтов России заявил глава компании Майкл Мибах, сообщает телеканал «360 градусов».

«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — сказал руководитель Mastercard.

О каких именно финансовых институтах идет речь, не уточняется.

Напомним, ранее США объявили санкции в отношении нескольких российских банков.

В связи со сложной внешнеполитической обстановкой 28 февраля ЦБ России поднял ключевую ставку до 20%. При этом коммерческим банкам запретили изменять условия по кредитам с фиксированной ставкой.