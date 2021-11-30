В Госдуме планируют обязать банки проверять наличие страховок у умерших должников

Сейчас они вместо этого нередко пытаются получить кредит с наследников.

Москва. Защитить наследников заемщиков от произвола со стороны финансовых структур призван законопроект, подготовленный в Госдуме. Об этом пишет «Парламентская газета».

Как рассказала изданию заместитель председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, сейчас банки в случае смерти должника, заключившего на этот случай договор страхования, нередко пытаются получить кредит с его наследников. При этом они могут не знать о наличии у него страховки и оказываются по сути дела обманутыми.

То же самое может произойти при наступлении инвалидности заемщика, имеющего соответствующую страховку. По недосмотру сотрудников или намеренно, при подобных обстоятельствах банки зачастую предъявляют претензии не к страховой компании, а к своему клиенту.

Чтобы подобных злоупотреблений не было, предполагается внести поправку в закон «О потребительском кредите (займе)», обязывающую финансовое учреждение проверять наличие у потерявшего здоровье или умершего заемщика соответствующей страховки, и при ее наличии требовать погашения кредита со страховщиков. На выполнение этого условия банку дается 10 дней с момента получения информации о наступлении страхового случая.