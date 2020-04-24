Банк России резко снизил ключевую ставку

В ЦБ скорректировали годовой прогноз и готовятся к падению спроса на потребительском рынке.



Москва. Центробанк уменьшил ключевую ставку сразу на 50 базовых пунктов, до 5,50% годовых. Решение об этом принял Совет директоров финансового регулятора 24 апреля, сообщает пресс-служба ЦБ.

Как пояснили в Банке России, с момента последнего заседания в марте ситуация в мировой экономике кардинально изменилась. Ведущие мировые державы и Россия ввели ограничительные меры в целях пресечения распространения коронавируса. Это негативно влияет на экономическую активность.

В связи с этим Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза по развитию российской экономики в 2020 году. Следует ожидать, что после кратковременного подъема, инфляция заметно снизится вследствие падения спроса. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит от 3,8% до 4,8%. В таких условиях Банк России переходит на более мягкий вариант денежно-кредитной политики и устанавливает ключевую ставку на уровне 5,5%.

Ключевая ставка отражает процент, под который ЦБ выдает кредиты российским банкам. На последнем заседании Совета директоров 20 марта Центробанк сохранил ее на принятом в феврале уровне 6% годовых.

«Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года», - подытожила пресс-служба ЦБ.