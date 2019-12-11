Премии по итогам 2019 года выплатит только треть российских компаний

Причем некоторые из них наградят лишь часть своих работников.

Москва. Лишь треть с небольшим (36%) российских компаний планирует материально поощрить своих сотрудников в конце года. Но и среди этих организаций премии будут начислены не всем, выяснил по результатам опроса портал Superjob.ru.

В частности, только 16% руководителей компаний намерены премировать всех своих работников. В каждой пятой фирме денежные награды ждут лишь часть персонала или отдельные подразделения. Полностью без премий решили обойтись 34% организаций.

Среди опрошенных рядовых работников на премиальные в конце года рассчитывают 29%.

Для сравнения, в 2018 году получить «тринадцатую зарплату» надеялся 21% сотрудников. Компаний, планировавших выдать персоналу премии, было 45%.