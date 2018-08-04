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В России продали самый дорогой бриллиант в стране

20:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
20:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
173
0
#Москва\n#Россия\n#драгоценности\n#алмазы
Фото: pixabay.com
173
0

Камень «Династия» представляет собой бесцветный кристалл в 51,38 карата.

Москва. В России алмазодобывающая компания «Алроса» продала самый дорогой бриллиант в стране. Камень «Династия» представляет из себя бесцветный кристалл в 51,38 карата, сообщает пресс-служба компании.

Выручка от продажи составила около 10 млн долларов.

Камень считается самым чистым из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю ювелирного искусства в России.

Алмаз продали последним из пяти бриллиантов единой коллекции «Династия». Все пять камней состояли из одного кристалла «Романовы», добытого в 2015 году в Якутии.

20:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
173
0
#Москва\n#Россия\n#драгоценности\n#алмазы

 

 

 


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