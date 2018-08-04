В России продали самый дорогой бриллиант в стране

Камень «Династия» представляет собой бесцветный кристалл в 51,38 карата.

Москва. В России алмазодобывающая компания «Алроса» продала самый дорогой бриллиант в стране. Камень «Династия» представляет из себя бесцветный кристалл в 51,38 карата, сообщает пресс-служба компании.

Выручка от продажи составила около 10 млн долларов.

Камень считается самым чистым из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю ювелирного искусства в России.

Алмаз продали последним из пяти бриллиантов единой коллекции «Династия». Все пять камней состояли из одного кристалла «Романовы», добытого в 2015 году в Якутии.