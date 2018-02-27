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Москва направит регионам 20 млрд рублей на повышение МРОТ

15:49, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
15:49, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#бюджет\n#зарплата\n#регионы\n#Минтруд России\n#субсидии\n#деньги\n#МРОТ
Фото: pixabay.com
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В мае минимальный размер оплаты труда увеличится до 11 163 рублей.  

Москва. 20 мрлд рублей получат на повышение минимального размера оплаты труда российские регионы. Правительство России выделит эти деньги в мае, заявил во вторник, 27 февраля, министр труда РФ Максим Топилин. 

Как пишут Известия.ру, по словам главы ведомства, уже готов проект соответствующего распоряжения. Сумма предназначена регионам, у которых не найдется достаточных средств в бюджете. 

Министр напомнил, что минимальный размер оплаты труда в мае будет увеличен до 11 163 рублей. На повышение потребуется  31,8 млрд рублей. Две трети этой суммы возместит регионам таким образом федеральный центр. 

Кстати, МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума ускоренными темпами - с 1 мая текущего года, а не с 1 января будущего года, как предлагалось ранее.

15:49, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
250
0
#бюджет\n#зарплата\n#регионы\n#Минтруд России\n#субсидии\n#деньги\n#МРОТ

 

 

 

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