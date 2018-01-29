Арендаторам квартир хотят предоставить налоговый вычет

Минстрой намерен таким образом легализовать рынок сдаваемого жилья.

Москва. В Минстрое России намерены предоставить налоговый вычет гражданам, снимающим жилье. Как пишет «Коммерсантъ», ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

Как рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, размер налогового вычета составит 13% от затраченных средств. Рассчитывать на него могут те, кто снимает квартиру или дом не менее 11 месяцев, при условии наличия договора с владельцем жилья.

В министерстве считают, что таким образом можно будет хотя бы частично легализовать рынок нелегальной аренды квартир.