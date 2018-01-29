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      Арендаторам квартир хотят предоставить налоговый вычет

      17:05, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      17:05, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      485
      0
      #налоги\n#льготы\n#жилье\n#НДФЛ\n#аренда\n#законопроект\n#Минстрой
      Фото: pixabay.com
      485
      0

      Минстрой намерен таким образом легализовать рынок сдаваемого жилья.  

      Москва. В Минстрое России намерены предоставить налоговый вычет гражданам, снимающим жилье. Как пишет «Коммерсантъ», ведомство уже подготовило соответствующий законопроект. 

      Как рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, размер налогового вычета составит 13% от затраченных средств. Рассчитывать на него могут те, кто снимает квартиру или дом не менее 11 месяцев, при условии наличия договора с владельцем жилья.

      В министерстве считают, что таким образом можно будет хотя бы частично легализовать рынок нелегальной аренды квартир.

      17:05, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      485
      0
      #налоги\n#льготы\n#жилье\n#НДФЛ\n#аренда\n#законопроект\n#Минстрой

       

       

       

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