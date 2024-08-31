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Пожар в торговом центре в Салавате локализовали на площади 2 500 квадратных метров

17:45, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пожар в торговом центре в Салавате локализовали на площади 2 500 квадратных метров
17:45, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
91
0
#Башкортостан\n#торговый центр\n#эвакуация\n#пожары
Фото: скриншот из видео
91
0

В ходе горения произошло частичное обрушение кровли здания.

Салават. Башкортостан. В торговом центре башкирского Салавата локализовали пожар на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана.

31 августа на первом этаже ТЦ возникло горение, быстро распространившееся на второй этаж и кровлю. Произошло частичное её обрушение на площади 1,2 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 40 специалистов и 14 единиц техники, а также пожарно-спасательный вертолет.

Из здания эвакуировали 80 человек, в том числе 12 детей. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается дознавателем МЧС России.

17:45, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
91
0
#Башкортостан\n#торговый центр\n#эвакуация\n#пожары