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Золото на 28 миллионов рублей пытались вывезти в вагоне с углем в Китай из Забайкалья

12:13, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Золото на 28 миллионов рублей пытались вывезти в вагоне с углем в Китай из Забайкалья
12:13, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Россия\n#Китай\n#граница\n#ФСБ\n#пограничники\n#поезда\n#уголь\n#контрабанда\n#золото
Фото: pxhere.com
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Контрабандистов разыскивают.

Чита. Забайкальский край. Попытку вывоза крупной партии золота в Китай пресекли пограничники в Забайкалье. Слитки драгоценного металла стоимостью в 28 млн рублей контрабандисты спрятали в вагоне с углем, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по региону, два свертка с золотом весили суммарно 4 кг. Их нашли во время осмотра грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).

12:13, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Россия\n#Китай\n#граница\n#ФСБ\n#пограничники\n#поезда\n#уголь\n#контрабанда\n#золото