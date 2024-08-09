Золото на 28 миллионов рублей пытались вывезти в вагоне с углем в Китай из Забайкалья

Чита. Забайкальский край. Попытку вывоза крупной партии золота в Китай пресекли пограничники в Забайкалье. Слитки драгоценного металла стоимостью в 28 млн рублей контрабандисты спрятали в вагоне с углем, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по региону, два свертка с золотом весили суммарно 4 кг. Их нашли во время осмотра грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).