Не менее 6 жителей пострадали при взрыве дома в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил. Свердловская область. Два подъезда пятиэтажного жилого дома разрушились в Нижнем Тагиле. Предположительно, причиной послужил взрыв газа, в городе введен режим ЧС, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел утром 1 августа. Пострадали порядка 15 квартир и не менее 6 человек. Под завалами могут находиться как минимум 2 жителя. Ранее были спасены трое, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В работах на месте взрыва участвуют более 150 спасателей и 47 единиц техники. На помощь им спешат кинологи МЧС. В состояние готовности приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас».

UPD: как уточнил впоследствии глава Нижнего Тагила Владислав Пиняев, режим ЧС введен на территории Дзержинского района города. Он добавил, что, по последним данным, пострадало 7 человек, в том числе 5 детей. Госпитализированы двое взрослых.