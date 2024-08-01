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Не менее 6 жителей пострадали при взрыве дома в Нижнем Тагиле

13:02, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Не менее 6 жителей пострадали при взрыве дома в Нижнем Тагиле
13:02, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Свердловская область\n#Нижний Тагил\n#происшествие\n#МЧС\n#обрушение дома\n#пострадавшие\n#дети\n#спасение\n#поиск\n#взрыв газа
Фото: t.me/mchs_official
53
0

Троих извлекли из-под завалов спасатели

Нижний Тагил. Свердловская область. Два подъезда пятиэтажного жилого дома разрушились в Нижнем Тагиле. Предположительно, причиной послужил взрыв газа, в городе введен режим ЧС, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел утром 1 августа. Пострадали порядка 15 квартир и не менее 6 человек. Под завалами могут находиться как минимум 2 жителя. Ранее были спасены трое, сообщили в пресс-службе МЧС России. 

В работах на месте взрыва участвуют более 150 спасателей и 47 единиц техники. На помощь им спешат кинологи МЧС. В состояние готовности приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас».  

UPD: как уточнил впоследствии глава Нижнего Тагила Владислав Пиняев, режим ЧС введен на территории Дзержинского района города. Он добавил, что, по последним данным, пострадало 7 человек, в том числе 5 детей. Госпитализированы двое взрослых.

13:02, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Свердловская область\n#Нижний Тагил\n#происшествие\n#МЧС\n#обрушение дома\n#пострадавшие\n#дети\n#спасение\n#поиск\n#взрыв газа