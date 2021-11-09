Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Телефонный мошенник раздавил автомобилем росгвардейца в Санкт-Петербурге

12:07, 09 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Телефонный мошенник раздавил автомобилем росгвардейца в Санкт-Петербурге
12:07, 09 ноября, 2021
Евгений Кандаков
155
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#гибель людей\n#трагедия\n#телефонный звонок\n#Росгвардия
Фото: 78.rosguard.gov.ru
155
0

Для его задержания в городе вводили план «Перехват».

Санкт-Петербург. Пытаясь скрыться, телефонный мошенник насмерть сбил сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге. Трагический инцидент произошел утром 9 ноября на Пулковском шоссе, сообщает RT.

Росгвардеец участвовал в спецоперации по поимке телефонного афериста, вымогавшего деньги у граждан под предлогом помощи их родственникам, якобы попавшим в ДТП. Подозреваемый переехал силовика на автомобиле. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, для задержания машины в городе вводили план «Перехват». Подозреваемого доставили в полицию, его личность уточняют.

12:07, 09 ноября, 2021
Евгений Кандаков
155
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#гибель людей\n#трагедия\n#телефонный звонок\n#Росгвардия
?>