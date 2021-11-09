Телефонный мошенник раздавил автомобилем росгвардейца в Санкт-Петербурге

Для его задержания в городе вводили план «Перехват».



Санкт-Петербург. Пытаясь скрыться, телефонный мошенник насмерть сбил сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге. Трагический инцидент произошел утром 9 ноября на Пулковском шоссе, сообщает RT.

Росгвардеец участвовал в спецоперации по поимке телефонного афериста, вымогавшего деньги у граждан под предлогом помощи их родственникам, якобы попавшим в ДТП. Подозреваемый переехал силовика на автомобиле. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, для задержания машины в городе вводили план «Перехват». Подозреваемого доставили в полицию, его личность уточняют.